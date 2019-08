Die Deutsche Bank hat Continental nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 120 Euro gesenkt. Die Ausgaben des Autozulieferers für Forschung und Entwicklung und der frühere Fokus auf Wachstum hätten hohe Kosten nach sich gezogen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Expansion im Reifengeschäft habe auf die Erlöse gedrückt. Der vom Unternehmen angekündigte Umbau dürfte länger dauern als so mancher annehme. Abschreibungen und Umstrukturierungskosten sollten damit einhergehen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-08-20/08:06

ISIN: DE0005439004