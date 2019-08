Die US-Bank JPMorgan hat Alstria Office nach Halbjahreszahlen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 18 Euro angehoben. Die Kennziffern seien grundsolide gewesen und gäben den Investoren Sicherheit, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe Vertrauen in die Kapitaldisziplin der Immobiliengesellschaft. Die Aktie entwickele sich dynamisch./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 19:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 12:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-20/08:07

ISIN: DE000A0LD2U1