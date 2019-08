Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zum Wochenauftakt knüpfte der DAX an die Zugewinne vom Freitag an. Die Erholung setzte sich fort und der Leitindex schloss deutlich über der 200-Tage-Linie. Das Tagesplus betrug 1,3 Prozent. Damit hat der die Verluste der vergangenen Woche bereits ausgebügelt. Marktidee: Nvidia. Nvidia hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie zog kräftig an und sprang dabei gleich über mehrere wichtige technische Marken. Die Dynamik sowie das Volumenverhalten sprechen für eine Ausdehnung der Kursrallye. Die nächsten Ziele stehen bereits fest.