Seit dem erfolgreichen Boden in Form eines Doppeltiefs in der zweiten Jahreshälfte 2018 um 14,00 US-Dollar konnte Silber seinen kurzfristigen Down-Trend umdrehen und stieg in einer ersten Reaktion zu Beginn dieses Jahres auf 16,21 US-Dollar an. Im Gleichschritt zog auch das Edelmetall Gold spürbar an! Die anschließende Korrekturphase ohne Teilnahme an der Goldrallye führte schließlich zu einer sehr aufgeladenen bullischen Kompression und anschließendem Kursausbruch direkt von 14,30 US-Dollar an die Zielzone von 17,32 US-Dollar in der abgelaufenen Woche. Damit liegt bei der Silberpreisentwicklung seit Ende Mai zeitgleich eine sehr wichtige Impulswelle vor, die mittelfristig noch sehr viel höhere Kursnotierungen erlaubt abzuleiten und gerade zu prädestiniert für ein strategisches Long-Investment scheint. Zuvor aber sollten Investoren die bevorstehende Korrekturwelle abwarten und für einen günstigeren Einstieg nutzen.

Seit Ende Mai wurde eine aus technischer Sicht fünfwellige Erholungsbewegung vollzogen, die planmäßig an dem zuvor genannten Erholungsziel von 17,32 US-Dollar endet. Insgesamt ist eine solche Aufwärtsbewegung als Impulswelle zu verstehen, in der Regel folgen darauf kurzzeitige Abgaben ...

