(shareribs.com) Chicago 20.08.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt wieder leichter. Regenfälle und der Crop Progress Report setzte die Notierungen unter Druck. Dezember-Mais korrigierte um 6,25 Cents auf 3,745 USD/Scheffel. In Teilen der US-Anbaugebiete ist es am Wochenende zu umfangreichen Niederschlägen gekommen, welche die Entwicklung der Pflanzen unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...