Eigentlich hatten die Bullen in den letzten Wochen einige gute Chancen, um die Rallye in der Wirecard Aktie fortzuführen. Es hätte lediglich einen Anstieg über die Marke von 155 EUR gebraucht, um wieder frisches Momentum in das Kursgeschehen zu bringen. Doch es scheint, als ob alle Marktteilnehmer auf das fulminante Kaufsignal gewartet hätten

Den vollständigen Artikel lesen ...