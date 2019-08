Twitter - da ist das Kaufsignal!

Breakout-Pullback Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Die Aktie von Twitter hat nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 26.07. mit einem GAP-UP eröffnet. Der Kurznachrichten-Dienst konnte im vergangenen Quartal sein Werbegeschäft deutlich ausbauen. Danach korrigierte die Aktie bis in den Bereich des EMA 20.Twitter ist gerade aus der Abwärtstrendlinie ausgebrochen und liefert ein Kaufsignal. Ausbrüche aus schrägen Formationen testen häufig nochmals die Trendlinien im Bereich des Breakout-Niveaus. Dies würde eine interessante Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Kurznachrichtendienstes darstellen. Nach einem Pullback könnte die Aktie gute Chancen haben, ihre dynamische Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Twitter-Aktie einen Pullback in den Bereich von 40 bis 41 USD macht, und danach Intraday ein Kaufsignal generiert. Der Stopp könnte dann unter 39,60 USD gesetzt werden.Meine Meinung zu Twitter ist BULLISCH