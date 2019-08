Das Analysehaus Jefferies hat die Zurich Insurance Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 323 auf 380 Franken angehoben. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sei der Schweizer Versicherer eine relativ sichere Anlage, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So stamme unter anderem ein Viertel der Ergebnisse aus dem stabilen Agrargeschäft und fast die Hälfte aus der Schaden- und Unfallversicherung, die bei steigenden Preisen außerordentliche Margen generiere. So biete Zurich eine vergleichsweise hohe Rendite./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 16:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0011075394