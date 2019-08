flatex Morning-news Öl (Brent): Ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Oktober-Kontrakt ...

Ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Oktober-Kontrakt an der Terminbörse ICE konnte zum Wochenstart Kursgewinne verbuchen. Auf der einen Seite profitierte das schwarze Gold von einer Meldung von US-Präsident Trump, der über einen Fortschritt in Sachen USA-China-Handelskonflikt berichtete. Auf der anderen Seite war ein Ölfeld in Saudi-Arabien von einem Drohnenangriff betroffen. Offenbar war der Angriff auf die Huthi-Rebellen zurückzuführen. Dies war zumindest den Gedanken auf, dass sich auch von Seiten der Rebellen weitere Störungen der saudischen Ölproduktion ergeben könnten.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 55,88 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 13. August 2019 bei 61,50 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände lägen bei 60,17 und 61,50 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 62,83/63,64 und 64,96 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen wären bei den Marken von 58,03/57,21 und 55,88 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 54,56/53,74 und 52,42 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

