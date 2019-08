SYDNEY (Dow Jones)--Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Auftrag über den Bau eines Krankenhausgebäudes an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Auftrag der Cimic-Gesellschaft CPB Contractors einen Umsatz von 379 Millionen australische Dollar (AUD) - umgerechnet 231 Millionen Euro - einbringen. Die Arbeit an dem Gebäude hätten bereits begonnen und sollen 2021 abgeschlossen werden. Vergangene Woche hatte Cimic bereits den Auftrag für die Modernisierung eines Krankenhauses in Sydney gemeldet.

August 20, 2019 02:06 ET (06:06 GMT)

