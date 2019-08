Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica von 9,50 auf 8,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jerry Dellis kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den spanischen Telekommunikationskonzern und begründete dies vorrangig mit negativen Währungseffekten in Lateinamerika und beim britischen Pfund. In Großbritannien, aber auch in Brasilien laste zudem der Wettbewerbsdruck auf dem Unternehmen. Ferner nehme die Konkurrenz im spanischen Heimatmarkt zu./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-08-20/08:40

ISIN: ES0178430E18