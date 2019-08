Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Glencore von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 230 auf 220 Pence gesenkt. Die negativen Nachrichten vom Bergbaukonzern seien inzwischen im Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst Eugene King in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren böten sich derzeit aber bessere Anlagemöglichkeiten im Sektor. Nach dem überraschend schwachen ersten Halbjahr senkte der Experte seine Prognosen und liegt damit nun auf Ebitda-Basis für 2019 um 12 Prozent unter der Konsensschätzung./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-08-20/08:43

ISIN: JE00B4T3BW64