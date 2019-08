...eine halbe Milliarde Euro! Durch den Verkauf von 6.000 Wohneinheiten in Kiel, Lübeck, Erfurt und Chemnitz. Die Nr. 2 im deutschen Markt für Wohnimmobilien richtet sich strategisch neu aus. 3.000 Wohneinheiten sollen in westdeutschen Metropolregionen erworben werden. Nach dem Berliner Mietstreit verlor Deutsche Wohnen rund 30 % und das müsste ausreichen, um ein neues Investment ins Auge zu fassen.



