Mit einem Traumstart knüpften die deutschen Blue Chips gestern an die am Freitag angestoßene Erholung an. Ein Tagesgewinn von 1,3% katapultierte die Kurse direkt wieder über die 200-Tage-Linie, wobei die Notierungen im Top sogar bis über die horizontale Eindämmungslinie bei 11.750 vordringen konnten. Diese nun auch per Tagesschluss zu überwinden, steht auf der Agenda für den heutigen Dienstag ganz oben, denn:

