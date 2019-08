Die Wirecard (WKN:747206)-Aktie befindet sich seit Anfang dieses Jahres in meinem Depot - von knapp 170 Euro bis hin zu 95 Euro habe ich also alle Höhen und Tiefen der Wirecard-Aktie in den letzten Monaten am eigenen Leib gespürt. Heute kostet die Aktie 140,30 Euro (Stand: 19.08.19) - die Frage lautet nun: Ist die Wirecard-Aktie damit ein Kauf - oder nicht? Ich halte Wirecard für ein hervorragendes Unternehmen Den Großteil meines Geldes stecke ich in Unternehmen, die in meinen Augen großartig sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...