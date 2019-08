Es wird Zeit sich in den kommenden Wochen mit dem "Fall-Obst" des Handelsstreits auseinanderzusetzen. Damit meinen wir jene Aktien welche im Rahmen der Ängste um diesen Streit auf die eine oder andere Weise unter die Räder gekommen sind. Entweder aufgrund einer reduzierten Geschäftstätigkeit oder aufgrund von Sorgen um die Perspektiven. Denn:Solange die Stimmung und die Angst das unmittelbare Börsengeschehen dominieren, werden Bewertungen bzw. Unterbewertungen ignoriert. Es kommt aber wieder die Zeit wo diese Unterbewertungen wieder an die Oberfläche kommen und zu einem Thema werden. Die Folge sind an vielen Stellen rasante Kurserholungen. So war es zuletzt zum Jahreswechsel 20018/19 mit den bekannten Reaktionen in den Kursen, aber auch schon zu anderen Krisenzeiten.

Den vollständigen Artikel lesen ...