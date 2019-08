Neue Bildungs-Anleihe - die Chancen eG hat über ihre Tochtergesellschaft, die Bildungschancen I GmbH & Co. KG, eine Anleihe (WKN: A2TSCT) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 13 Mio. Euro begeben. Die Anleihe wird in zwei Tranchen im August 2019 (5 Mio. Euro) und im Frühjahr 2020 (8 Mio. Euro) platziert. Die bis zum 19. August 2031 laufende "BildungsCHANCEN-Anleihe" wird mit einem festen Zinssatz in Höhe von 3,00% p.a. verzinst.

Die Verwendung der Anleihemittel zur Finanzierung von Studiengebühren wird durch die HmcS Treuhand GmbH als Mittelverwendungskontrolleur überwacht.

Eckdaten der BildungsCHANCEN-Anleihe 2019/31

EmittentinCHANCEN eGWKN / ISINA2TSCT/ DE000A2TSCT2Volumen13 Mio. EuroStückelung1.000 Euro; Mindestzeichnung 5.000 EuroLaufzeit2019/2031; vorzeitige Kündigung möglich (§ 8.4 des Wertpapierprospektes)Kupon3,00 ...

