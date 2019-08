IRW-PRESS: Roadman Investments Corp.: Roadman Investments schließt strategische Investition in Champignon Brands Inc., einen Großhändler und Formulierer von Craft-Mushrooms ab; erreicht damit direkten Zugang zum wachsenden Markt für psilocybinhaltige Verbrauchsgüter

20. August 2019, VANCOUVER, British Columbia - Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT)(FWB: 1QD)(OTC: RMANF) (Roadman Investments oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Investition in Höhe von C$ 150.000,00 in den in British Columbia ansässigen Craft-Pilz-Großhändler und Produkt-Formulierer Champignon Brands Inc. abgeschlossen hat. (Champignon).

Champignon ist ein privates, forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Formulierung und den Vertrieb einer Reihe von hochwertigen handwerklich hergestellten Pilz-Gesundheitsergänzungsmitteln spezialisiert hat, mit dem Ziel, ganzheitliche Gesundheit und Wellness zu fördern. Champignon besitzt eigene Formulierungen für drei führende Pilzextrakt-infundierte Teemischungen und führt derzeit umfangreiche Geschmacks- und Produktqualitätsprüfungen durch.

Das Unternehmen lädt alle derzeitigen und zukünftigen Aktionäre ein, die Unternehmens-Website von Champignon unter der unten angegebenen URL zu besuchen:

- https://champignonbrands.com/

Der Chief Executive Officer und Direktor von Roadman Investments, Luke Montaine, erklärte: Roadmans taktischer Kapitaleinsatz in der wachsenden Psilocybin-Unternehmenslandschaft ist ein Zeichen dafür, dass sich die Meinung der Bevölkerung in diesem Bereich ändert. Am 8. Mai 2019 genehmigten die Wähler in Denver die Initiative 301, eine Maßnahme, die es der Regierung der Stadt verbietet, Ressourcen einzusetzen, um strafrechtliche Sanktionen im Zusammenhang mit dem Konsum und Besitz von Psilocybin von Erwachsenen über 21 Jahren zu verhängen. Die Verabschiedung der Initiative 301 erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem erneut Forschungen zu Psilocybin und seinen möglichen medizinischen Anwendungen betrieben werden. Forscher auf der ganzen Welt untersuchen verstärkt, ob Psilocybin Symptome lindern kann, die mit Erkrankungen wie Angst- oder Zwangsneurosen, schweren depressiven Störungen und Alkoholabhängigkeit verbunden sind.

Das Londoner Start-up-Unternehmen Compass Pathways hat 20.000 Einzeldosen Psilocybin für den Einsatz in klinischen Studien in Nordamerika und Europa hergestellt. Compass verfügt über einen Beirat aus angesehenen Wissenschaftlern und hat hochkarätige Finanzierungszusagen unter anderem von Peter Thiel, Christian Angermayer und Mike Novogratz erhalten.

Roadman wird mit Hilfe seines neu gegründeten Health and Wellness Committees in diesem florierenden Sektor weiterhin aktiv Investitionen mit hoher Rendite verfolgen. Der globale Pilzmarkt betrug 2017 US$38,13 Milliarden und soll von 2018 bis 2026 (https://www.prnewswire.com/news-releases/global-mushroom-market-201 8-2026-the-market-is-expected-to-grow-at-a-cagr-of-7-9-300712332.htm l) mit einer Wachstumsrate von 7,9 Prozent wachsen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Fleischersatzstoffen sowie die Veränderung des Verbraucherverhaltens hin zu veganen Lebensmitteln weiter verstärkt.

Champignons Flaggschiff im E-Commerce-Shop umfasst eine Auswahl an für den weltweiten Vertrieb bestimmten psilocybinhaltigen Teesorten und Zubehör. Champignon lädt alle derzeitigen und zukünftigen Aktionäre ein, seinen E-Commerce-Shop zu besuchen und sich sein Markenproduktangebot an Vitality Superteas unter der unten angegebenen URL anzusehen:

- https://vitalitysuperteas.com

Kevin Matthews, Beiratsmitglied und Vorsitzender des Health and Wellness Komitees von Roadman Investments, sagte: Wir fühlen uns weiterhin durch das jüngste Wachstum im aufkeimenden Gesundheits- und Wellnessbereich ermutigt und sind aktiv bestrebt, zusätzliches Kapital in vielversprechende, wachstumsstarke Unternehmen zu investieren. Auf Grund der jüngsten bahnbrechenden Gesetzesänderungen evaluiert das Health and Wellness Committee von Roadman derzeit ergänzende Investitionen im Bereich medizinische Pilze, mit dem Ziel, die Pilzextrakt-infundierten Teeformulierungen von Champignon zu ergänzen.

Über Roadman Investments

Roadman Investments ist ein kanadisches Risikokapital- und Beratungsunternehmen, das bestrebt ist, Innovationen aktiv voranzutreiben und das Wachstum seiner Portfoliobeteiligungen zu beschleunigen, um Alpha-Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Roadman investiert in Unternehmen, die über bahnbrechende Produkte, Geräte, Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel verfügen.

