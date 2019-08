IRW-PRESS: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs Inc.: Umsatz mit führenden Marken sorgt im Jahresvergleich für ein Wachstum von 55 % für die Datenplattform TotalSocial von Engagement Labs

Erneutes Quartalswachstum dank Ausweitung der Kundenbasis auf 12 Kategorien

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 20. August 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass der Umsatz mit seinem Hauptprodukt, TotalSocial, in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2019 rund 3,8 Millionen kanadische Dollar erreicht hat. Dies entspricht einem Plus von 55 % gegenüber dem vorherigen 12-monatigen Zeitraum. Darüber hinaus gibt das Unternehmen folgendes bekannt:

- Zweistelliges Wachstum in jedem der letzten vier Quartale im Vergleich zum Vorjahr (siehe Grafik unten)

- Verträge mit mehr als 30 Fortune-500-Unternehmen seit Einführung von TotalSocial Ende 2016

- Auftragswerte zwischen 100.000 und 400.000 Dollar pro Jahr mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von 24 Monaten sowie kürzere Erstverpflichtungen für renommierte Blue-Chip-Marken

- Ausweitung der Kundenbasis von TotalSocial von neun auf 12 Branchen im Laufe der letzten 12 Monate mit neuen Kunden in den Bereichen Getränke, Reisen und Videospiele

Angesichts der kompletten Umstellung des Personals, der Infrastruktur und der Einnahmen von Engagement Labs auf die TotalSocial-Plattform war das vergangene Jahr transformativ, sagt CEO Ed Keller. Unsere Strategie beruht auf dem Feedback des Markts, das eine starke Nachfrage nach einem Tool nahelegt, das dabei hilft, die Signale von der Geräuschkulisse in den sozialen Medien zu trennen. Und dies ist ein wichtiger Bestandteil des Leistungsangebots von TotalSocial.

Das renommierte Magazin MIT Sloan Management Review veröffentlichte im Januar die Analysen von Engagement Labs, die zeigten, dass die auf der TotalSocial-Plattform erfassten Kennzahlen 19 % der Verbraucherkäufe vorhersagten. Damit werden den Kunden die Werkzeuge an die Hand gegeben, die sie zur Verbesserung des Umsatzwachstums benötigen. Die Umsatzauswirkungen gehen zu mehr als 50 % auf Offline-Gespräche über die Marken zurück, eine Kennzahl, die kein anderes Messsystem konsistent erfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48610/TotalSocia l Growth Release 8-9-19_FINAL_DEPRcom.001.png

Die Vielfalt und das Ansehen unserer Kundenbasis sind für die Bestätigung unserer Geschäfts- und Umsatzstrategie wichtig, meint Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs. Wir verzeichnen derzeit eine starke Dynamik, die sich unserer Einschätzung nach auch im kommenden Jahr fortsetzen wird.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

