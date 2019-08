Unterföhring (ots) - "Promi Big Brother" überzeugt auch am Montag in der Prime Time mit sehr guten 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss widmet sich auch die "akte 20.19" in einem "Promi Big Brother"-Spezial den Geschichten rund um die Bewohner und erzielt starke 15,2 Prozent Marktanteil. (14-49 J.). Mit einem Tages-Marktanteil von 10,6 Prozent (14-49 J.) gewinnt SAT.1 den Montag.



Auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx verfolgen nach der SAT.1-Show sehr starke 6,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.



Das passierte in der Live-Show



Über Deutschlands prominentesten Campingplatz ist ein heftiges Gewitter aufgezogen. Die Fronten unter den Bewohnern haben sich verhärtet und dann hält Big Brother auch noch Überraschungen der anderen Art bereit: die Bewohner werden in der Live-Show mit vergangenen Lästereien ihrer Mitbewohner konfrontiert. Zwei Nominierungsrunden, zwei Auszüge: Bei der ersten Nominierung, bei der nur die Frauen des Campingplatzes genannt werden dürfen, landen Ginger, Janine und Theresia auf der Abschussliste. Ginger bekommt die wenigsten Zuschauerstimmen und muss vom Campingplatz abreisen. Big Brother fordert die Bewohner in der zweiten Nominierungsrunde auf, gleich zwei Namen für die Rauswahl zu bestimmen. Es trifft Janine und Chris. Das Zuschauervoting kann schließlich Janine für sich entscheiden, für Chris ist "Promi Big Brother" vorbei. Nach seinem Auszug sagt der YouTuber: "Alles gut. Ich stehe zu allem was ich gesagt habe und ich habe es aus gutem Grund gesagt."



Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Tobi Wegener, Theresia, Joey Heindle, Janine Pink



Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Lilo von Kiesenwetter, (Almklausi), Sylvia Leifheit



"Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August

- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf

Joyn

- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late Night

Show", live auf sixx und auf Joyn Hashtag zur Show: PromiBB



