The Green Organic Dutchman (WKN:A2JLEE) hat einen Antrag auf die Notierung der Aktien an der Nasdaq gestellt. Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird The Green Organic Dutchman an der Nasdaq unter dem Symbol "TGOD" gehandelt. Das Unternehmen kündigte an, dass es auch weiterhin unter dem gleichen Symbol an der Toronto Stock Exchange (TSX) handeln wird. "Das ist ein wichtiger Schritt im Wachstum von TGOD, der unsere Investorenzahl erweitern und den Zugang für internationale Investoren ...

