München (ots) - Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. Markus Söder findet vom 25. bis 27. Oktober Europas größte Messe für Naturschätze wie Mineralien, Fossilien, Edelsteine und Meteoriten auf dem Messegelände in München statt. Die Munich Show - Mineralientage München ist einer der wichtigsten Branchentreffpunkte weltweit, auf dem die gesamte Bandbreite der mineralogischen Schätze unseres Planeten zu bewundern ist. Fach- und Privatbesucher schätzen auch den großen Schmuckbereich der Messe, der sich rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit mit einem breitgefächerten Angebot präsentiert.



"Sammler sind glückliche Menschen"



Dieses Zitat stammt von Johann Wolfgang von Goethe, selbst passionierter Sammler von Mineralien, Fossilien, Büchern und Gemälden. Die Sammler und die Kunst des Sammelns stellt die Munich Show mit dem diesjährigen Motto "Wer sammelt, schreibt Geschichte" in den Mittelpunkt. Die Besucher können sich auf außergewöhnliche Sonderschauen mit einzigartigen Exponaten von Privatleuten, Museen und ehemaligen Herrscherhäusern freuen.



Die mineralogische Sonderschau präsentiert die Vielfalt, Motivation und Leidenschaft des Sammelns edler Steine. Egal ob nach Farbe, Größe, Wert oder Herkunft gesammelt, von den ausgestellten Mineralien geht eine einzigartige Faszination aus. So sammelt Fabian Wildfang zum Beispiel rein nach Ästhetik. Die Schätze von Malte Sickinger dagegen sind Miniaturen, die beeindruckend perfekt und dennoch erschwinglich sind. Gail Spann wiederum besitzt aus ganz persönlichen Gründen wunderschöne Mineralien in Pink - der Farbe des Kampfes gegen Brustkrebs. Und welch steinerne Schönheiten sich in den Alpen verstecken und wer sie dort wie findet, erzählt im Alpin-Bereich "Die Geschichte der Schweizer Schatzjäger".



Weitere Highlights sind die spektakuläre Präsentation des siebten bayerischen Meteoriten "Stubenberg" sowie die Sonderschau über den Schweizer Dino-Jäger Hans-Jakob Siber. Zu seinen Sensationsfunden zählt unter anderem das Sauropoden-Baby "Toni", das auf der Veranstaltung zu sehen sein wird.



Ein Familienausflug ins Reich der Naturschätze



Die glitzernden Steine und spannenden Fossilien sind gerade für Kinder ein Erlebnis, das ihnen meist lange in Erinnerung bleibt. Dass Kinder mit den Naturschätzen in Berührung kommen können, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, sich auf diesem Gebiet Wissen anzueignen, liegt Geschäftsführer Christoph Keilmann sehr am Herzen. Daher wurde der Kinderbereich der Messe in diesem Jahr weiter ausgebaut. Im "Maulwurfland" laden zahlreiche Kinderaktionen zum Mitmachen ein: Gold waschen, Haifischzähne sieben, Fossilien spalten und Edelsteine schleifen sind nur ein paar der spannenden Angebote. Ein besonderer Spaß für Familien ist die Geo-Rallye in Zusammenarbeit mit dem Museum Mensch und Natur, denn sie führt anhand spannender Fragen durch die Welt der Mineralien, Fossilien und Edelsteine und vermittelt dabei jede Menge Wissen zu diesen Themen. Glitzernde und funkelnde Steine sowie ein riesiges Schmuckangebot lassen aber nicht nur Kinderaugen leuchten. Auch bei den Erwachsenen ist Mitmachen angesagt, denn in vier verschiedenen Workshops von Chili creative können Interessierte Grundlagen der Schmuckherstellung erlernen. So entsteht im Nu das erste eigene Armband aus Rosenquarz oder ein filigranes Drahtcollier mit Bergkristall und Perlen. Die Sonderfläche "Living Unique" inspiriert die Besucher, wie sie edle Steine und versteinerte Tiere oder Pflanzen als Interior-Highlight in den eigenen vier Wänden inszenieren können. Durch ihre schönen und beruhigenden Formen und Farben strahlen die Naturmaterialien Gemütlichkeit, Reinheit und absolute Ästhetik aus. Von der Amethystdruse über kleine Accessoires wie Buchstützen aus Achat oder kunstvolle Wandobjekte findet hier jeder das für sich passende Objekt.



Karten gibt es ab sofort unter www.munichshow.de oder an den Kassen vor Ort.



Öffnungszeiten: 25.-27. Oktober von 9 bis 18 Uhr



Am 25.Oktober ist der Eintritt ausschließlich registrierten Fachbesuchern sowie Schulklassen vorbehalten.



Veranstaltungsort: Messegelände München, Eingang Ost



Mehr Informationen unter www.munichshow.de



Über die Munich Show



Die Munich Show - Mineralientage München wird von der Münchner Mineralientage Fachmesse GmbH veranstaltet und findet dieses Jahr zum 56. Mal statt. Mit rund 1.250 Ausstellern aus der ganzen Welt bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- und Handelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. Aufwendige Sonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events und zahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind auf insgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.



