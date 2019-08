SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), liefert Halbjahreszahlen ohne Esprit.

Einschätzung der Zahlen durch Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Im ersten Halbjahr ist es uns gelungen, die positiven Impulse in den Segmenten Clean Energy & Mobility sowie Industry aus den vergangenen Quartalen zu nutzen und zu verstetigen. Unser Defense-Geschäft haben wir im Berichtszeitraum weiter internationalisiert. Ein deutlich gestiegener Auslandsanteil (70,5 %) am Umsatz unterstreicht diese Tatsache. Der Aufbau der Fertigung für Wasserstoffbrennstoffzellen verläuft planmäßig, so dass wir mit einem Markteinstieg für die Notstromversorgung mit Brennstoffzellen für kritische Kommunikationsinfrastruktur voraussichtlich noch im laufenden Geschäftsjahr rechnen. Langfristig planen wir auch den Markt für E-Mobilitätsanwendungen zu adressieren. Ein wesentliches Projekt zur langfristigen Unternehmensfinanzierung war im ersten Halbjahr die im Juli erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung. Wir freuen uns über die positive Resonanz von bestehenden und neuen Investoren sowie die hohe Bezugsquote unserer bestehenden Aktionäre. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt EUR 27,0 Mio. gibt uns langfristige finanzielle Stabilität und ermöglicht uns eine Beschleunigung in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. In diesem Rahmen ...

