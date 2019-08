Und zwar in Richtung 1,04/1,05 gegen aktuell 1,08 zum Euro. Das verlautet aus Finanzkreisen in Bern und in Zürich. Damit willl die Schweizer Nationalbank eine abrupte Aufwertung umgehen, die vor einigen Jahren für große Unruhe sorgte. Alle Schweizer Aktien werden damit automatisch teurer. Der Anteil guter Schweiztitel an einem deutschen Privatportfolio sollte bei gut 15 bis 20 % liegen.



