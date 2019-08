Zum diesjährigen Technologie-Forum in Hannover begrüßte Viscom-Vorstand Carsten Salewski alle anwesenden Teilnehmer und verwies auf die hochkarätigen Referenten zum Thema "Die Zukunft der Elektronikfertigung". Für einen ganz neuen Blickwinkel sorgte der österreichische Strategieberater Franz Kühmayer vom Zukunftsinstitut. Seine Keynote mit dem Titel "Warum wir Arbeit ganz neu denken müssen" zeigte anschaulich auf, wo modernste Technologie den Menschen bei der Lösungsfindung und Aufgabenerfüllung sukzessive ablöst. Welche Herausforderungen die digitale Transformation bei Zollner Elektronik mit sich bringt, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Johann Weber in seinem Expertenvortrag aus dem Blickwinkel eines EMS-Dienstleisters. Wie Produktionserfolg messbar wird, demonstrierte Björn Noreik von BNB-Qualitätsstatistik und Training, der seit über 20 Jahren Firmen bei statistischen Analysen unterstützt. In seinem Vortrag führte er durch das Labyrinth der Fähigkeitskennzahlen wie Cgk, Cmk, Cpk und PpK. Eine Erkenntnis aus seiner Präsentation war die Bedeutung im Big-Data-Kontext und wie man tatsächlich zu seinen Messergebnissen gelangt und unter welchen Bedingungen die zur Berechnung herangezogenen Stichproben erfasst worden sind.

