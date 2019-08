Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Abwesenheit fundamentaler Einflussfaktoren schwächte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zum Wochenauftakt ab, so die Analysten der Helaba.So habe eine abnehmende Risikoaversion an den Finanzmärkten zu Gewinnmitnahmen bei vermeintlich sicheren EWU-Kerntiteln geführt. Die technische Ausgangslage habe sich eingetrübt, wenngleich die Juli-Aufwärtstrendlinie einem Test standgehalten habe und die Indikatoren wie MACD und DMI noch aufwärts gerichtet seien oder im Kauf stünden. Stochastik und RSI würden zur Vorsicht mahnen und kurzfristig sollte eine fortgesetzte Korrektur nicht ausgeschlossen werden. Unterhalb der Juli-Trendlinie bei 178,06 würden die Analysten die nächsten Haltemarken bei 177,74 und 176,96 lokalisieren. Das 38,2%-Retracement finde sich bei 176,46. Widerstände bestünden bei 178,49. Darüber liege das Allzeithoch bei 179,66. Die Trading-Range liege zwischen 176,96 und 178,49. ...

