Die immer deutlicher werdende konjunkturelle Abschwächung mindert den ohnehin kaum vorhandenen Inflationsdruck in der Eurozone zusätzlich. Dabei dürften die Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone im Laufe der Woche dieses Bild untermauern. Impulse für die Kapitalmärkte werden eher vom am Freitag beginnenden Jackson Hole Symposium in den USA ausgehen.

