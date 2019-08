In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer wird die 6,75%-Anleihe der SoWiTec group GmbH (WKN A2NBZ2) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die Emittentin sei nach Ansicht der Analysten für die Zukunft äußerst gut aufgestellt und erhalte mit dem Einstieg der Vestas Wind Systems A/S zusätzlichen Rückenwind für internationales Wachstum. Aufgrund der überdurchschnittlich guten Kennziffern der SoWiTec group GmbH in Verbindung mit der Rendite von 5,89% p.a. (Kurs von 103,10% am 16.08.2019) sei die Anleihe daher weiterhin "attraktiv".

SoWiTec-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im November 2018 emittierte Mittelstandsanleihe der SoWiTec group GmbH ist mit einer Laufzeit bis 08.11.2023 und einem Zinskupon von 6,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 08.11.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission wurden 15 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Emissionserlöse werden für den Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet.

Anleihenbedingungen: Die Anleihegläubiger werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...