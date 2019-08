München (ots) -



- Rund 60 Prozent der Verbraucher sind bereit, für heimische

Erzeugnisse mehr zu bezahlen.

- Zugleich ist der Preis der Hauptgrund, wenn Verbraucher

regionale Produkte meiden. Regionale Produkte stehen bei europäischen Verbrauchern hoch im Kurs. Nach den Ergebnissen des Konsumbarometers 2019 von Consors Finanz gibt mit 89 Prozent die überwiegende Mehrheit an, dass sie Erzeugnisse aus ihrer Region sehr schätzen. Besonders angetan sind Österreicher (93 Prozent) und Deutsche (92 Prozent). Es sind vor allem die gute Qualität, aber auch Umweltaspekte, die die Konsumenten mit regionalen Produkten verbinden. Doch die haben auch ihren Preis: 64 Prozent der Befragten empfinden Regionales als teuer. In Deutschland sagen das 57 Prozent.



Verantwortungsvoller Konsum hat seinen Preis



Was die Folgen dieser Wahrnehmung angeht, zeigt sich ein gespaltenes Bild. Auf der einen Seite ist es bei 47 Prozent der europäischen und 52 Prozent der deutschen Verbraucher der Preis, weswegen sie bei regionalen Produkten abwinken. Auf der anderen Seite geben 61 Prozent der europäischen beziehungsweise 59 Prozent der deutschen Konsumenten an, dass sie für ein regionales Produkt durchaus mehr bezahlen würden. Davon wären in Deutschland 27 Prozent mit einem Preisaufschlag von bis zu fünf Prozent einverstanden, 73 Prozent würden sogar noch höhere Kosten akzeptieren (Europa: 35 bzw. 65 Prozent). "Das zeigt, dass sich die Grundeinstellung insgesamt verändert", ist Dr. Anja Wenk, Leiterin des Bereichs Retail Financial Solutions von Consors Finanz, der Meinung. "Immer mehr Verbraucher scheinen offenbar ihr Kaufverhalten zu hinterfragen und erkennen, dass Qualität und verantwortungsvoller Konsum nicht zu Billigpreisen zu haben sind", ergänzt Wenk.



Die vollständige Studie kann abgerufen werden unter https://studien.consorsfinanz.de



Über die Studie



Das Konsumbarometer - Europa wird jährlich von Consors Finanz herausgegeben. Die Verbraucherstudie wurde vom 27. November bis zum 10. Dezember 2018 in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Harris Interactive in den Ländern Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn durchgeführt. Als repräsentative stichprobenartige Erhebung wurden 13.800 Konsumenten im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt. Die Befragungen erfolgten auf dem CAWI-System(Computer Assisted Web Interview).



Über Consors Finanz



Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. Als einer der führenden Consumer-Finance-Anbieter in Deutschland bietet Consors Finanz Lösungen, die die Absatzfinanzierung für Händler sowie den Bezahlvorgang für Kunden am Point of Sale und im E-Commerce einfacher machen - jederzeit und überall. Das Unternehmen gestaltet die Zukunft des digitalen Bezahlens und Finanzierens aktiv mit und ermöglicht Kunden, ihre Liquidität komplett online zu managen.



Das Produktportfolio umfasst Ratenkredite zur Finanzierung von Konsumwünschen bis hin zur nachhaltigen Kreditumschuldung, Kartenprodukte mit Verfügungsrahmen sowie in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte. Kunden profitieren von diesem Angebot direkt bei Consors Finanz und über angeschlossene Partner wie Handelsunternehmen, Makler, Banken oder Versicherungen. www.consorsfinanz.de



Über BNP Paribas in Deutschland



BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 202.000 Mitarbeitern in 72 Ländern vertreten, davon nahezu 154.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.300 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de



Original-Content von: Consors Finanz, übermittelt durch news aktuell","button":{"url":"http://ots.de/dMNKMG","label":"VIDEO"},"published":"2019-08-20T10:10:01","language":"de","company":{"id":78451,"url":"https://www.presseportal.de/nr/78451","name":"Consors Finanz","logo":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/big/96e42ef1-5fc7-444a-a6ea-41ab0c288e7b/CF-BNPP_Logo_cmyk.jpg"},"keywords":{"keyword":["Studie","Verbraucher","Bild","Handel"]},"media":{"image":[{"id":595973,"url":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/fb96a075-971f-4e01-b2d0-5143b41cf2f2/190820_Infografik_KB2019_Preis.jpg","name":"190820_Infografik_KB2019_Preis.jpg","previews":{"tiny":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_tiny/fb96a075-971f-4e01-b2d0-5143b41cf2f2/190820_Infografik_KB2019_Preis.jpg?crop=0,0,75,75","small":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_small/fb96a075-971f-4e01-b2d0-5143b41cf2f2/190820_Infografik_KB2019_Preis.jpg","big":"https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_big/fb96a075-971f-4e01-b2d0-5143b41cf2f2/190820_Infografik_KB2019_Preis.jpg"},"caption":"Konsumbarometer 2019 - Höhere Preise für regionale Produkte? Ja, aber ... / Regional einkaufen: beliebt, aber teurer. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/78451 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Consors Finanz"","type":"image"}]},"short":"http://ots.de/426bf1"},{"id":4353008,"url":"https://www.presseportal.de/pm/6647/4353008","title":"Bei Stau Rettungsgasse bilden: Im Rettungseinsatz zählt jede Sekunde","body":"Stuttgart (ots) - Verzögerung kann über Leben und Tod entscheiden



- Schon vor Stillstand des Verkehrs die Gasse bilden

- Bußgeld erhöht auf 200 Euro plus zwei Punkte in Flensburg Bei der Rettung von Verletzten kommt es auf jede Sekunde an. Wie schnell die Rettungskräfte nach einem schweren Unfall auf der Autobahn vor Ort sind, hängt allerdings auch davon ab, ob Autofahrer im Stau richtig reagieren und rechtzeitig eine Rettungsgasse bilden, wie es die Straßenverkehrsordnung verpflichtend vorschreibt.



"Nach schweren Verkehrsunfällen kann jede Verzögerung bei der Unfallrettung über Leben und Tod entscheiden", erinnert DEKRA Unfallforscher Markus Egelhaaf. "Wer rechtzeitig eine Rettungsgasse bildet, erhöht nicht nur die Überlebenschancen von Verletzten. Er tut sich sogar selbst einen Gefallen, denn damit trägt er letztlich auch zu einer schnelleren Räumung der Unfallstelle bei."



Die Straßenverkehrsordnung verlangt daher, bei stockendem Verkehr auf Autobahnen - ebenso wie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen in einer Richtung - eine Rettungsgasse zu bilden, damit Polizei und Hilfsfahrzeuge ungehindert den Unfallort erreichen können.



Auch die Lage der Rettungsgasse ist klar geregelt: Bei zwei Fahrstreifen ist die Gasse in der Mitte freizuhalten, bei drei und mehr Fahrstreifen liegt sie zwischen dem ganz linken und dem benachbarten Streifen. Als Merkhilfe dient ein Blick auf den rechten Handrücken: Die Lücke zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger steht für die Lage der Rettungsgasse.



Nicht warten, bis der Verkehr zum Stillstand kommt



"Wichtig ist allerdings, dass Autofahrer nicht abwarten, bis der Verkehr steht, sondern schon reagieren, wenn die Fahrzeuge noch rollen. Bei Stillstand fehlt oft der Platz, um das Fahrzeug noch weit genug zur Seite zu fahren", so Egelhaaf. Deshalb: Orientieren Sie schon bei zäh fließendem Verkehr nach rechts oder links und lassen Sie zum Vorausfahrenden den nötigen Abstand. Der Standstreifen muss allerdings frei bleiben. Auch sollte man darauf verzichten, noch schnell den Fahrstreifen zu wechseln. Das Risiko, mitten in der Rettungsgasse hängen zu bleiben, ist einfach zu groß.



Mindestens 200 Euro Bußgeld plus zwei Punkte



Die Rettungsgasse darf ausschließlich von Polizei und Hilfsfahrzeugen befahren werden. Allen anderen Fahrzeugen ist die Durchfahrt untersagt. Die Sanktionen bei Verstößen wurden deutlich verschärft. Wer keine Rettungsgasse bildet, dem drohen jetzt als Regelsatz mindestens 200 Euro Geldbuße und zwei Punkte im Fahreignungsregister. Für das Blockieren der Rettungsgasse mit Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung können es bis zu 320 Euro plus Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg werden. Darüber hinaus sind strafrechtliche Konsequenzen bis hin zu Freiheitsstrafen möglich, zum Beispiel für Fahrer, die eine Rettungsgasse absichtlich blockieren oder Personen behindern, die bei Unglücksfällen Hilfe leisten wollen.



