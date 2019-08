... muss jetzt noch in Umsatz und Gewinn umgesetzt werden. Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11) hat erste, noch vorläufige Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 ermittelt (Berichtsjahr und Vorjahreswerte in Klammern nach IFRS). Im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2019 wurde konzernweit ein Umsatz von ca. Mio. EUR 29,3 (Mio. EUR 36,3; -19%) sowie ein EBIT von ca. Mio. EUR 3,6 (Mio. EUR 6,4; -44%) erzielt. Das erste Halbjahr 2019 verlief verhalten, jedoch entlang der bereits am Kapitalmarkt kommunizierten Jahresprognose. Die aktuelle Unsicherheit, insbesondere in den Investitionsgütermärkten für Halbleiter und Elektronik sowie die wirtschaftlichen Aussichten unter den derzeitigen makroökonomischen Rahmenbedingungen wirkten sich in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres dämpfend aus.(Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass das erste Halbjahr in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 jeweils über den planerischen Erwartungen lag und dabei ...

