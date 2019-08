Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet tendiert. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1079 Dollar, in New York war er am Vorabend mit 1,1083 Dollar gehandelt worden. Der am Montagnachmittag festgelegte Richtkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) lag bei 1,1103 Dollar."Der Euro konnte zum Wochenstart die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...