Die US-Bank JPMorgan hat TLG Immobilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das auf Gewerbeimmobilien in Berlin spezialisierte Unternehmen zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Begeisterung für Projektentwicklungen von TLG sei nach der jüngsten Kapitalerhöhung und den ausgebliebenen sofortigen Zukäufen aber abgeebbt. Mangels besserer Anlagechancen im europäischen Immobiliensektor bleibe er dennoch bei seinem positiven Anlageurteil./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 19:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 00:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-08-20/11:03

ISIN: DE000A12B8Z4