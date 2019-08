TALLAHASSEE, Florida, Aug. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Planet Hollywood Hotels and Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) freut sich bekannt zu geben, dass das brandneue Planet Hollywood Beach Resort Cancun (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun) am 1. März 2020 den roten Teppich für seine ersten Gäste ausrollen wird.



Das Hotel befindet sich im exklusiven Feriengebiet der Costa Mujeres und die Gäste können dort in einer der schönsten Strandlagen Mexikos Urlaub wie ein Filmstar (Vacation Like a Star) machen. Dieses neue Ferienhotel mit Vollpension bietet 898 luxuriöse Suiten, authentische Hollywood-Memorabilien und kuratierte Unterhaltungserlebnisse.

Das Planet Hollywood Beach Resort Cancun bietet eine filmstarwürdige Aufreihung von Aktivitäten und Abenteuern für Reisende jeden Alters. Eine Reihe von spannenden PH-Erlebnissen ermöglicht es den Gästen, die Wunder der berühmten Costa Mujeres zu entdecken. Kinder werden den Stars Kids Club genießen, ein einzigartiges Kids Club-Programm, das die Fantasie der jüngeren Gäste anregen soll, oder sie können im neuen JUMP-Trampolinpark Spaß haben. Die ganze Familie kann ihren inneren PGA-Spielern auf dem Minigolfplatz freien Lauf lassen, den gemächlichen Fluss hinunterfahren, auf den Rutschen im Wasserpark heruntersausen oder ihre Surfkünste auf dem FlowRider-Surfsimulator testen. Das Strandhotel wird auch das erste Planet Hollywood Hotel sein, in dem die "Adult Scene" ihr Debüt gibt, ein neues "Resort-in-einem-Resort"-Konzept nur für Erwachsene.

Buchen Sie bis zum 30. September, um das Einführungsangebot des Planet Hollywood Beach Resort Cancun mit Einsparungen von bis zu 75 %, kostenlosem Aufenthalt für 2 Kinder und bis zu 500 USD Guthaben zum Ausgeben im Resort* zu nutzen. Um weitere Informationen über dieses neue Resort-Erlebnis zu erhalten, klicken Sie bitte hier (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun/special-offers/introductory-offer).

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte klicken Sie hier (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun/special-offers/introductory-offer), um alle Einzelheiten des Angebots zu sehen.

Über Planet Hollywood Hotels and Resorts

Planet Hollywood Hotels and Resorts bieten einen luxuriösen Urlaubsraum, in dem Sie authentische Hollywood-Erinnerungsstücke aus der Nähe sehen sowie Unterhaltungsangebote und Vacation Like A Star (Urlaub wie ein Filmstar) genießen können. Diejenigen, die voll und ganz wie ein Superstar behandelt werden möchten, können mit dem Star Class-Upgrade ihren persönlichen Agenten buchen, um ihre Erfahrung zu maximieren, was den Zugang zum exklusiven Green Room und Beach Club, einen Reiter zur individuellen Gestaltung der Mini-Bar in Ihrem Zimmer und weitere Annehmlichkeiten einschließt. Für diejenigen, die sich von den Wundern der Technologie blenden lassen wollen, sind die Planet Hollywood Resorts einen Schritt voraus und bieten den Gästen mit dem praktischen Plugged In-Programm überlegenen Luxus und Innovation in einer schlüssellosen und bargeldlosen Umgebung für Gäste, mit unbegrenztem WLAN, kostenlosen Anrufen nach Nordamerika und in den größten Teil Europas und einem PHTV-Kanal, um informiert zu bleiben.