München (ots) - Der Kinofilm "Sauerkrautkoma" aus der Reihe "SommerKino im Ersten" hat mit 5,17 Millionen Zuschauern am gestrigen Montag den Tagessieg eingefahren. Der Marktanteil beträgt 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Der Marktanteil von 14,8 Prozent belegt, dass auch die junge Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die "Strafversetzung" des Provinzpolizisten Franz Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel, nach München, im Fernsehen begeistert verfolgten. Auch im Kino ist die bayerische Kultkomödie "Leberkäsjunkie" ein echter Publikumsrenner: Mit bisher über 700.000 Zuschauer ist die sechste Rita-Falk-Verfilmung der erfolgreichste deutsche Kinofilm in diesem Jahr.



Mit einem Marktanteil von 18,0 Prozent hat "Gefragt - Gejagt" am Montag nicht nur einen neuen Bestwert für die aktuelle Staffel, die seit dem 18. Juni 2019 im Ersten zu sehen ist, aufgestellt. Es ist zugleich der höchste Marktanteil, den das Quiz mit Alexander Bommes je erreichte. Durchschnittlich 2,75 Millionen Zuschauer schalteten die 363. Folge im Vorabendprogramm ein. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde mit 11,8 Prozent Marktanteil ein neuer Höchstwert erzielt.



