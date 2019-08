Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturellen Schwächeanzeichen sind in den letzten Monaten und Quartalen anders als erwartet immer deutlicher hervorgetreten - vor allem in Deutschland und Europa, so die Analysten der Helaba.Ausgehend vom Verarbeitenden Gewerbe sei die gesamtwirtschaftliche Dynamik zuletzt zum Erliegen gekommen oder habe sich vielerorts deutlich abgeschwächt. Während in den USA die Notenbank in den letzten Jahren einen flach verlaufenden Zinserhöhungspfad beschritten habe, habe die Europäische Zentralbank erst zu Beginn dieses Jahres auf den weiteren Nettoerwerb von Vermögensgegenständen verzichtet. Inzwischen seien Kurskorrekturen vonseiten der großen Notenbanken vorgenommen und erste Lockerungsmaßnahmen beschlossen worden. Ein wesentlicher Faktor für die geldpolitische Ausrichtung sei die Inflationsperspektive. ...

