Nach dem starken Wochenauftakt muss der Dax zeigen, was er kann. Anschlusskäufe müssen her, sonst könnte der jüngste Aufschwung schon wieder vorbei sein. Positiv werten Experten den Tagesschluss über der 200-Tagelinie. US Präsident Trump fordert von der Fed expansive Geldpolitik und eine Zinssenkung von über einem Prozentpunkt. Trotz guter Vorgaben tut sich der Dax zum Handelsstart schwer und bleibt etwa auf Vortagesniveau. Möglicherweise nutzen Anleger diesen Handelstag, sich neu zu orientieren und auszurichten. Ölpreise ziehen ein wenig an, Gold bewegt sich kaum und der Euro steht leicht unter 1,11 USD. Deutsche Anleihen starten mit kleinen Gewinnen, der Bund Future klettert 0,1 Prozent. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß