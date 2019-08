FCR Immobilien AG bestätigt sehr gute Halbjahreszahlen 2019 DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis FCR Immobilien AG bestätigt sehr gute Halbjahreszahlen 2019 20.08.2019 / 11:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FCR Immobilien AG bestätigt sehr gute Halbjahreszahlen 2019 - Umsatz steigt auf 29,5 Mio. Euro (Vorjahr: 14,6 Mio. Euro) - EBITDA vervielfacht sich auf 11,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro) - FFO2 klettert auf 6,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro) - Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:1 erfolgt - 5,25-%-Unternehmensanleihe weiter erfolgreich in der Privatplatzierung München, 20.08.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat auf Basis der äußerst erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2019 die vorläufigen Umsatzzahlen bestätigt und die Ergebniszahlen sogar noch übertroffen. Sämtliche Finanzkennzahlen der FCR Immobilien AG erreichen somit zum 30.06.2019 neue Bestmarken, und alle Ergebniszahlen liegen auch bereits deutlich über den Werten des gesamten Jahres 2018. Bei einer Umsatzverdoppelung von 14,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 29,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019 konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) beispielsweise von 1,5 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden. Der Wert des gesamten Vorjahres von 3,0 Mio. Euro wurde damit bereits nach sechs Monaten deutlich übertroffen. Halbjahreszahlen 2019 FCR Immobilien AG (in Mio. Euro) 30.06.2019 30.06.2018 Vgl. Vorjahr Umsatz 29,5 14,6 + 102 % EBITDA 11,7 3,9 + 200 % EBIT 9,3 3,0 + 210 % EBT 6,3 1,5 + 320 % FFO2 6,7 1,9 + 253 % FFO2/Aktie (in EUR) 1,53 0,47 + 226 % Falk Raudies, Vorstand der FCR Immobilien AG: "Unsere hervorragenden Halbjahreszahlen belegen eindrucksvoll unser nachhaltig profitables Wachstum. Mit Blick auf unsere geplanten Ankaufs- und Verkaufsaktivitäten werden wir auch im zweiten Halbjahr 2019 weiter angreifen." Der Halbjahresbericht 2019 ist ab heute auf der Homepage der FCR Immobilien AG im Investor-Relations-Bereich unter https://fcr-immobilien.de/geschaeftsberichte/ zum Download verfügbar. Die auf der Hauptversammlung am 11. Juli 2019 beschlossene Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:1 ist inzwischen erfolgt. Die Anzahl der Aktien der FCR Immobilien AG hat sich hierdurch auf 8.811.320 erhöht. Aktuell befindet sich die 5,25-%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2TSB16 / WKN A2TSB1) der FCR Immobilien AG in der Privatplatzierung. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro bei einer Laufzeit von 5 Jahren und wird an der Börse Frankfurt gehandelt. Zudem haben Anleger die Möglichkeit, die Anleihe per Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft zu hinterlegt ist, zu erwerben. Das Wertpapier wurde mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Neben treuhänderisch gehaltenen nachrangigen Grundschulden gehören u. a. ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns dazu. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 300.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München Telefon +49 89 413 2496 11 Fax +49 89 413 2496 99 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München 20.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 