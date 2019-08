Der Pharmakonzern Bayer verkauft sein Geschäft mit Tiermedizin für 7,6 Milliarden US-Dollar (rund 6,85 Mrd Euro) an Elanco Animal Health. Der US-Konzern werde die Kaufsumme in bar und mit eigenen Aktien bezahlen, teilte Bayer am Dienstag in Leverkusen mit. Die Transaktion soll Mitte 2020 abgeschlossen sein.

Bereits vor wenigen Wochen wurde über einen Verkauf an Elanco spekuliert. Ursprünglich hatte Bayer für die Einheit einen Kaufpreis von 8 Milliarden Euro oder mehr im Sinn. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hatte Elanco 2018 an die Börse gebracht. Die Bayer-Aktie drehte mit der Ankündigung ins Plus./mne/fba

