Für Dialog Semiconductor läuft es im Moment richtig rund: Im April hatte der deutsch-britische Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor sein Geschäft mit Stromsteuerungschips an Apple verkauft, um die Abhängigkeit vom Großkunden Apple zu reduzieren. Dank der Transaktion verzehnfachte sich im zweiten Quartal das operative Ergebnis. Auch ohne diesen Einmaleffekt verdoppelte sich der operative Gewinn. Im März war Dialog bereits in den prestigeträchtigen MDAX aufgestiegen. Gestern konnte die Aktie um zeitweise 5,5 % zulegen und damit den Gipfelsturm auf das Mehrjahreshoch bei knapp 54 € aus dem Jahr 2015 fortsetzen. Zum Vergleich: Im Juni 2018 notierte der Technologietitel noch bei unter 13 €. Inzwischen hat sich der Kurs signifikant von der 200-Tage-Linie entfernt, die aktuell bei rund 30 € verläuft. Am Markt wachsen deshalb die Spekulationen, ob die Aktie vielleicht schon in eine Überbewertung hineingelaufen ist. Das 2019er-KGV von knapp 15 spricht allerdings gegen ein solches Szenario. Die Wahrscheinlichkeit für einen technischen Rücksetzer dürfte aber insgesamt zugenommen haben.



