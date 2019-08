FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Elektronik AG setzt im GJ 2018/2019 die Erfolgsgeschichte mit einem Rekordergebnis fort DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Elektronik AG setzt im GJ 2018/2019 die Erfolgsgeschichte mit einem Rekordergebnis fort 20.08.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FORTEC Elektronik AG setzt im Geschäftsjahr 2018/2019 die Erfolgsgeschichte mit einem Rekordergebnis fort - Steigerung des Umsatzes um 11,0% Die FORTEC Elektronik AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 in den wesentlichen Kennzahlen Bestwerte erzielt und das hohe Vorjahresniveau noch übertroffen. Die konsequente Strategieverfolgung hat dazu geführt, dass die selbstgesteckten ambitionierten Ziele erreicht und das stetige Wachstum der vergangenen Jahre fortgesetzt wurde. Der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2018/19 beträgt 1,75 Euro (VJ: 1,33 Euro). Der FORTEC Konzern erzielte im GJ 2018/19 (01.07.2018 - 30.06.2019) einen Umsatz von 88,3 Mio. Euro (VJ: 79,6 Mio. Euro), was einer Steigerung von 11,0% entspricht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 7,4 Mio. Euro (VJ: 6,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 7,6% auf 8,4%. Der Konzern-Jahresüberschuss lag bei 5,7 Mio. Euro (VJ: 4,3 Mio. Euro). Das Geschäftsjahr 2018/2019 konnte damit sehr erfolgreich abgeschlossen werden. Die angegebenen Zahlen zum FORTEC Geschäftsjahr sind vorläufige, nicht testierte Angaben. Der geprüfte Konzernjahresbericht wird am 25.10.2019 auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. Sandra Maile Vorstandssprecherin Kontakt: Investor Relations aktie@fortecag.de Fortec Elektronik AG Augsburger Str. 2b 82110 Germering 20.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 859991 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 859991 20.08.2019 ISIN DE0005774103 AXC0122 2019-08-20/12:00