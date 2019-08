Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach einem Portfolioverkauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Mit dem Verkauf von mehr als 6000 Wohnungen über dem Buchwert sichere sich die Immobiliengesellschaft mehr finanzielle Flexibilität, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte favorisiert einen Aktienrückkauf. Rothäusler verwies zudem darauf, dass der Fokus auf Berlin damit weiter steige. Den Kurssturz der Aktien von Immobilienunternehmen mit Fokus Berlin angesichts des geplanten Mietendeckels hält er für übertrieben./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 02:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

