Mit gleich zwei Ad hoc-Meldungen wartete heute früh der CyberSecurity-Spezialist Cyan (WKN: A2E4SV) auf. Zunächst vermeldete das Unternehmen kurz, dass man die bisherige eigene Gewinnprognose (auf EBITDA-Basis) für 2019e nicht mehr halten könne, dafür aber die eigene Umsatzprognose erhöhe und gab als Grund hierfür höhere Investitionen an. Wenige Minuten später erläuterte man dies dann in einer separaten Meldung genauer.

Die erste Ad hoc-Meldung ist jedoch nicht umsonst mit dem Schlagwort "Gewinnwarnung" versehen, denn um nichts anderes handelt es sich letztendlich. Kein Wunder also, dass die Aktie mit deutlichen Kursverlusten auf diese Nachrichten reagiert. Ohnehin erscheint das Geschäftsgebaren der Gesellschaft fragwürdig. So vermeldete Cyan vor wenigen Wochen bekanntlich auch zunächst eine Kooperation mit Wirecard, nur um die dadurch gute Stimmung unverzüglich zur Durchführung einer Kapitalerhöhung zu nutzen (wir berichteten).

Lassen wir dies jedoch mal beiseite und konzentrieren uns rein auf die Fakten. Wie also sehen die neuen Umsatz- und Gewinnprognosen des Managements aus und wie ist die fundamentale Bewertung der Aktie auf Basis dieser Prognosen einzuordnen? Denn wie formulierte kein Geringerer als Warren Buffett mal völlig korrekt: "Kurzfristig ist die Börse ein Schönheitswettbewerb, langfristig jedoch eine Waage!". Was nichts anderes bedeutet wie, dass sich die Kursentwicklung an der Börse längerfristig immer an der fundamentalen Entwicklung orientiert.

Die neuen Umsatz- und Gewinnprognosen

Für das laufende Geschäftsjahr 2019e hat das Management die eigene Umsatzprognose von 35 Mio. Euro bekräftigt. Zugleich geht man jedoch nur noch von einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von ca. 14 Mio. Euro (anstatt bisher: 20 Mio. Euro) aus. Dies würde noch immer einer sehr guten ...

