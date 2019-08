Der Verkauf des Tiermedizin-Geschäfts hat den Bayer-Aktien am späten Dienstagvormittag wieder leicht ins Plus geholfen. Zuletzt legten die Papiere der Leverkusener um 0,2 Prozent zu. Wie bereits seit Wochen spekuliert geht der Bereich nun für 7,6 Milliarden US-Dollar (rund 6,85 Mrd Euro) an Elanco Animal Health. Die US-Amerikaner zahlen dabei 5,3 Milliarden Dollar in bar und 2,3 Milliarden Dollar in eigenen Aktien.

Die im September 2018 an die Börse gekommenen Elanco-Papiere notierten zuletzt in Sichtweite ihres Rekordtiefs von 28 Dollar. Der Ausgabepreis hatte seinerzeit bei 24 Dollar gelegen und er war in den ersten Tagen bis auf 37,61 Dollar aufwärts gegangen. Bayer will sich "zu gegebener Zeit" von den Anteilen an Elanco trennen./ag/jha/

