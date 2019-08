Hannover (www.anleihencheck.de) - Der finnische Notenbankpräsident Olli Rehn erklärte in der letzten Woche, dass die EZB in ihrer Sitzung im September ein umfassendes Maßnahmenpaket verkünden wird, so die Analysten der Nord LB.Dieses sollte nach Ansicht von Rehn umfangreiche Anleihenkäufe sowie Zinssenkungen enthalten. Ein Paket aus gleich mehreren Maßnahmen sei aufgrund von Synergieeffekten besser geeignet als eine graduelle geldpolitische Lockerung. Zudem habe er betont, die Erwartungen der Marktteilnehmer eher übertreffen zu wollen, als sie zu enttäuschen - ein weiteres Beispiel für die offensive Steuerung von Markterwartungen durch die Notenbank. Hintergrund sei zweifellos die Gefahr einer Rezession in der Eurozone, die sich vor allem in der stark exportorientierten deutschen Volkswirtschaft abzeichne. ...

