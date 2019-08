Mainz (ots) -



Samstag, 24. August 2019, 20.15 Uhr

Erstausstrahlung Das West-Eastern Divan Orchestra besteht zu gleichen Teilen aus israelischen und arabischen Musikern und beweist so, dass sich die Macht der Musik von weltlichen Konflikten nicht aufhalten lässt. 3sat präsentiert das Konzert "Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra" von den Salzburger Festspielen 2019 im Rahmen des 3satFestspielsommers am Samstag, 24. August 2019, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.



Im Mittelpunkt steht das erste Klavierkonzert in b-Moll von Peter Iljitsch Tschaikowski. Der russische Komponist wollte es eigentlich seinem Freund, dem Pianisten Nikolai Rubinstein, widmen. Doch der lehnte zunächst entrüstet ab. Das Konzert sei "trivial, wertlos und völlig unspielbar". Rubinstein hatte bald allen Grund, seine Meinung zu ändern. Denn nach der Uraufführung 1875 in Boston wurde das Konzert zu einem weltweiten Erfolg - und hat bis heute nichts von seiner Wirkung verloren.



Solistin ist die argentinische Pianistin Martha Argerich. Kritiker rühmen ihre mühelose, scheinbar intuitive Beherrschung des Klaviers. Seit mehr als 60 Jahren spielt sie auf höchstem Niveau und hat mit fast allen großen Dirigenten und Instrumentalisten zusammengearbeitet. Besonders mit Daniel Barenboim, der wie sie aus Buenos Aires stammt, verbindet sie eine jahrzehntelange Freundschaft. Umrahmt wird das Programm von Franz Schuberts Sinfonie in h-Moll, der "Unvollendeten", und dem "Konzert für Orchester" von Witold Lutoslawski. 3sat zeigt eine Aufzeichnung aus dem Großen Festspielhaus vom 14. August 2019.



Im Anschluss, um 21.55 Uhr, folgt im 3satFestspielsommer "Klassik am Dom - Martin Grubinger: Heimspiel 4.0". Bei dem Open-Air-Konzert im österreichischen Linz präsentiert Multi-Percussionist Martin Grubinger Stücke "Von John Williams bis Bach".



Der 3sat-Festspielsommer im Überblick: https://kurz.zdf.de/nym/



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer2019



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



Pressekontakt:



Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121



Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4353261