Web Performance Monitor. Mit diesen Produktupdates für das Web Performance Monitoring engagiert sich das Unternehmen weiter dafür, die Anforderungen von Technikexperten zu erfüllen, die in On-Premises-IT-Umgebungen innerhalb der Firewall sowie in hybriden und Public-Cloud-Umgebungen arbeiten.



Die neuen Funktionen in den aktualisierten Versionen von WPM 3.0 und Pingdom bieten sowohl IT-Betriebsteams als auch DevOps-Teams neue Möglichkeiten. Technikexperten können mithilfe der verbesserten Funktionen die Websiteverfügbarkeit und -leistung in allen Arten von Umgebungen überwachen und so für ein insgesamt außergewöhnliches Benutzererlebnis sorgen.

"Wir haben es uns bei SolarWinds zur Aufgabe gemacht, den Technikexperten von heute genau die Lösungen zu bieten, die sie benötigen, um in sich ständig weiterentwickelnden Unternehmen effektiv ihre Arbeit zu erledigen", erläutert Jim Hansen, Vice President of Products, Application Management bei SolarWinds. "Mit Produkten für die Web-Leistungsüberwachung, die einander ergänzen und gleichzeitig Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle bieten, erfüllen wir die Anforderungen von Experten aus allen technischen Umgebungen gleich auf mehrere Weise. Egal, ob Sie als Systemadministrator im IT-Betrieb für die Websiteverfügbarkeit und -leistung, oder als Inhaber einer Webanwendung für das allgemeine Benutzererlebnis verantwortlich sind: SolarWinds bietet Ihnen das, was Sie für das Web Performance Monitoring brauchen."

WPM 3.0 vereinfacht die Bereitstellung und optimiert die Fehlerbehebung

WPM ist eine umfassende Überwachungslösung für SaaS-Anwendungen und Websites. Mit ihr können Benutzer durch die Überwachung von Websites und webgestützten Anwendungen von verteilten Standorten aus Web-Leistungsprobleme schnell und effektiv finden und beheben. Die aktualisierte Version WPM 3.0 bietet Folgendes:

Eine verbesserte synthetische Benutzerüberwachungslösung für die optimierte Fehlerbehebung, sodass Probleme, die das Benutzererlebnis moderner Anwendungen beeinträchtigen, schnell entschärft werden können.

Funktionen zur Leistungsüberwachung für Websites und webgestützte Anwendungen von innerhalb der Firewall, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter Zugriff auf alle benötigten Anwendungen haben.

Verbesserungen an der integrierten Leistungsüberwachungsansicht für Websites und webgestützte Anwendungen, um die Fehlerbehebung über eine zentrale Oberfläche deutlich zu beschleunigen.

Umfassende Überwachungsfunktionen für kritische Microsoft -Anwendungsservices (https://www.solarwinds.com/microsoft) erweitern auch die Fähigkeiten von WPM. Benutzer erhalten mit WPM Einblicke in die Anwendungsleistung und -integrität unterstützter Microsoft-Technologien.

Pingdom verbessert das Benutzererlebnis

Pingdom ermöglicht die Leistungsüberwachung für Webanwendungen außerhalb der Firewall, einschließlich Real User Monitoring (RUM), Betriebszeit, Seitengeschwindigkeit und Synthese. Mithilfe von Echtzeit-Einblicken in die Verfügbarkeit und Leistung einer Webanwendung kann mit Pingdom eine kontinuierliche Verfügbarkeit und Leistung sichergestellt werden. Pingdom bietet mit dem neuesten Update zahlreiche Verbesserungen auf Grundlage von Benutzerfeedback, darunter Folgendes:

Sleep bei Transaktionsprüfungen - Einige Transaktionen benötigen zwischen den Schritten etwas mehr Zeit. Mit Pingdom können Sie nun eine zeitlich festgelegte Pause bzw. einen "Sleep" an eine Transaktion anschließen, bevor überprüft wird, ob der entsprechende Schritt korrekt ausgeführt wurde. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise als fehlgeschlagen interpretierter Transaktionsschritte reduziert.

- Einige Transaktionen benötigen zwischen den Schritten etwas mehr Zeit. Mit Pingdom können Sie nun eine zeitlich festgelegte Pause bzw. einen "Sleep" an eine Transaktion anschließen, bevor überprüft wird, ob der entsprechende Schritt korrekt ausgeführt wurde. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise als fehlgeschlagen interpretierter Transaktionsschritte reduziert. Kontextbezogene und aussagekräftige Warnungen - Benutzer wünschten sich die Möglichkeit, in Warnmeldungen eine Nachricht für das nächste verantwortliche Teammitglied hinterlassen zu können. Nun können sie eine benutzerdefinierte Nachricht mit Anweisungen oder zusätzlichen Informationen anfügen, um die weitere Fehlerbehebung zu optimieren.

- Benutzer wünschten sich die Möglichkeit, in Warnmeldungen eine Nachricht für das nächste verantwortliche Teammitglied hinterlassen zu können. Nun können sie eine benutzerdefinierte Nachricht mit Anweisungen oder zusätzlichen Informationen anfügen, um die weitere Fehlerbehebung zu optimieren. Flexible Wartungsfenster - Die Benutzer wünschten sich, Wartungsfenster stapelweise auswählen zu können, um zu verhindern, dass zu den festgelegten Zeiten Prüfungen durchgeführt werden. So können Benutzer nun beispielsweise ein wöchentliches Wartungsfenster festlegen, damit keine Prüfungen durchgeführt werden, während sie jeden zweiten Dienstag am Patchday von Microsoft Sicherheitspatches installieren.

Pingdom gehört zur SolarWinds-Produktpalette für die Anwendungsleistungsverwaltung , Loggly und Papertrail . Diese Produkte können zur Kontrolle der Leistung und Verfügbarkeit benutzerdefinierter Anwendungen und Websites einzeln verwendet oder gemeinsam eingesetzt werden, um den gesamten Anwendungsstapel zu überblicken.

SolarWinds auf der VMworld

Die SolarWinds Head Geeks Leon Adato und Thomas LaRock demonstrieren gemeinsam mit anderen Technikexperten, wie das Portfolio für das IT-Betriebsmanagement von SolarWinds dabei helfen kann, Anwendungen und Infrastruktur in modernen Multi-Cloud- und Multi-Premises-Architekturen über eine zentrale, integrierte Oberfläche zu überwachen und zu verwalten.

Stand 1511

Wann: 25.-29. August 2019

25.-29. August 2019 Wo: San Francisco, USA

Preise und Verfügbarkeit

Die SolarWinds Web Performance Monitoring-Produkte sind sofort verfügbar. SolarWinds WPM ist ab 1.995 USD* und SolarWinds Pingdom ab 11,95 USD monatlich erhältlich*. Weitere Informationen zu den IT-Verwaltungsprodukten von SolarWinds sowie kostenlose Testversionen erhalten Sie auf der SolarWinds-Website oder telefonisch unter +1 866 530 8100.

*Preise gemäß Stand vom 20. August 2019, 1.995,00 $ in US-Dollar. Der Preis kann je nach Zuständigkeitsbereich und geltender Währung variieren. Wenden Sie sich wegen der Preise für Ihren Zuständigkeitsbereich bitte an einen örtlichen Vertriebsmitarbeiter von SolarWinds.

Informationen zu SolarWinds

SolarWinds, können wir Produkte entwickeln, die bekannten Herausforderungen im IT-Management begegnen, und die von Technikexperten gewünschten Lösungen bereitstellen. Dieser Schwerpunkt auf den Benutzer und unser Engagement für Spitzenleistungen in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT haben SolarWinds zu einem weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.solarwinds.com/de.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

