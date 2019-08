Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag der Ludwigshafener Ende September erwarte er keine wirklich neuen Konzernziele, schrieb Analyst Sebastian Brayin einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal der Chemiebranche. Im Fokus dürfte der Agrar- und Pflanzenschutzbereich stehen sowie neue Informationen zu den Fortschritten bei Anteilsverkäufen. Ein Hauptthema für die Branche sieht Bray in weiter steigenden Preisen für CO2-Emissionsrechte./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-08-20/13:25

ISIN: DE000BASF111