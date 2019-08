Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Weiter steigende Preise für CO2-Emissionsrechte seien ein Belastungsfaktor, schrieb Analyst Sebastian Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal der Chemiebranche. Der Spezialchemiekonzern könnte aber als Verkäufer von Zertifikaten vom Preisanstieg profitieren./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-08-20/13:27

ISIN: DE000EVNK013