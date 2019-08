"Die Märkte werden weiter volatil bleiben", sagt Arthur Brunner von der ICF Bank. Die Börsianer schauen am Mittwoch auf das Fed-Protokoll und am Freitag auf die Einkaufsmanager-Indizes. "Vielleicht ist es noch ganz gut, im Urlaub zu bleiben", so der Händler mit einem Schmunzeln im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

