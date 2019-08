Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 25,00 auf 22,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern des Technologie- und Rüstungskonzerns seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Konjunkturschwäche sowie des Nachfragerückgangs in den Bereichen Messtechnik und Laserbearbeitung habe er seine Prognosen für 2019 reduziert./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 11:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 11:16 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-08-20/13:29

ISIN: DE000A2NB601